Doppio innesto in entrata per Empoli. L’Use Basket è ormai prossima a definire l’arrivo di altre due giocatrici. Dopo Castellani, anche Diene e Mancinelli sembrerebbero vicine alla firma con il club toscano. Entrambe in uscita da Alpo dopo diverse stagioni, Mancinelli è reduce da una gran stagione chiusa con 12 punti e 10 rimbalzi di media a partita. Diene ha invece registrato 5 punti e 5 rimbalzi di media a partita.