Inizia a muoversi Giussano. La formazione di coach Aldo Corno è infatti attiva per definire le operazioni per rinforzare il roster in vista del prossimo campionato di A2.

Il primo innesto sarà quello di Valentina Gatti: la lunga classe 1988 sarà quindi la prima pedina in entrata. La giocatrice lascia quindi Castelnuovo Scrivia dopo 3 stagioni, l’ultima delle quali chiusa con 5 punti e 4 rimbalzi di media.