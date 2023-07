By

Giussano inizia a prendere forma. Dopo aver chiuso sotto canestro con Valentina Gatti, la formazione di Aldo Corno punta sull’usato sicuro ed è prossima all’annuncio di Francesca Diotti.

La playmaker classe 1997 è ormai una veterana della categoria ed è in uscita da Carugate dove ha disputato ben 7 stagioni consecutive, l’ultima delle quali dove si è messa in evidenza come una delle migliori play dell’intero campionato chiudendo con 11 punti e 3 assist di media a partita.