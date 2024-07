A2 – Il rinnovo di Gonzalez chiude il roster di Matelica

By

La Halley Thunder Matelica è felice di comunicare la conferma della giocatrice Debora “Pepo” Gonzalez, chevestirà la maglia biancoblù (per il sesto anno consecutivo) anche nel prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25.

Play/guardia, classe 1990, ex capitano della Nazionale dell’Argentina, oltre 3.000 punti segnati tra serie A1 e serie A2 in Italia, si può dire che “Pepo” stia segnando un’epoca del basket femminile a Matelica, dove è arrivata nel 2019 quando la squadra era ancora in serie B.

Con la Thunder nei campionati di serie A2 ha viaggiato a 17,6 punti nella stagione 2021/22, cui hanno fatto seguito 17,1 punti nel 2022/23, poi 20,0 punti di media nelle prime dieci partite dello scorso campionato 2023/24 che purtroppo è stata costretta a interrompere anzitempo per un infortunio al ginocchio (quando era in testa alla classifica delle marcatrici).

«Sono grata alla Thunder Matelica per avermi scelto di nuovo – sono le dichiarazioni di “Pepo” Gonzalez. – Sono già sei anni insieme a questa società. Spero di rientrare il più presto possibile. Devo tanto alla squadra, al coach e alla società e ai nostri tifosi, visto il mio infortunio della scorsa stagione. Ma anche a me stessa. Penso che ancora ho tanto da fare e contribuire per poter raggiungere gli obiettivi fissati dalla società».

Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «Parlare di “Pepo” rischia di farti diventare ripetitivo e retorico. Lei è una giocatrice di categoria superiore dotata di una “leadership” innata ed è anche un pezzo di storia della Thunder. Sappiamo quanto ci è costato il suo infortunio lo scorso anno e questo renderà ancora più bello il suo rientro».

Con l’ufficializzazione di “Pepo” Gonzalez, può dirsi sostanzialmente al completo la “rosa” con cui la Halley Thunder Matelica parteciperà – per il quarto anno consecutivo – al campionato di serie A2: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova), Aurora Catarozzo (nuova), Tamara Shash (nuova), Asia Battellini (confermata), Carolina Sanchez (confermata), Debora Gonzalez (confermata).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica