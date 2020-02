Rinforzo in arrivo in casa RR Retail San Giovanni Valdarno. La società del patron Argirò è infatti ormai da tempo alla ricerca di una sostituta di Macarena Rosset, dopo che le due parti si erano separate di comune accordo. Nelle ultime ore il nome caldo è quello della giocatrice olandese Jacobine Klerx: classe 1994, Klerx è un play guardia reduce da due stagioni in Belgio, dove ha vestito la maglia dello Charleroi collezionando 8 punti e 3 assist di media a partita.