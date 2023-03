By

Mantova è pronta a chiudere l’operazione per la sostituta di Ilaria Bernardoni, rilasciata ufficialmente poche ore fa. In arrivo ci sarebbe infatti Giulia Ianezic, classe 2000. La giocatrice è infatti in uscita da San Martino di Lupari, dove nelle 17 gare disputate a totalizzato 2 punti e 10 minuti di media a partita.