Continua a ritmi sostenuti il mercato di Mantova. In attesa di ufficializzare in regia Elena Fietta, procede il forte interesse per Paola Novati in uscita dal Sanga Milano.

Classe 1998, la lunga comasca è reduce da tre stagioni al Sanga, l’ultima delle quali terminata con 7 punti e 5 rimbalzi di media a partita.