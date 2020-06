A2 – Nico Basket annuncia il nuovo DG, è l’ex Vigarano Zazzaroni

Non è una giocatrice, ma un dirigente dall’indiscusso valore, premiato come miglior dirigente di Serie A1 nella stagione 2017/2018.

La Nico Basket Femminile ha infatti affidato l’incarico di Direttore Generale ad Ennio Zazzaroni.

Il nuovo corso della Società partirà dalla programmazione del lavoro, dalla sostenibilità e dalla voglia di costruire un progetto importante, sia per numeri che per qualità delle giovani leve del settore giovanile. Sarà un lavoro lungo e impegnativo, dove servirà tanta energia e voglia di stare in palestra.

Con questo arrivo, si ricongiunge la Coppia con Coach Luca Andreoli che anche lui rimarrà in sella alla panchina rosa nero, per il secondo anno consecutivo.

Le prime parole del DG: “sicuramente la crescita del movimento, e il lavoro nelle giovani sarà fondamentale. Vogliamo, nel corso di questa avventura, cercare di dare un gioco spumeggiante alla prima squadra che sia da traino a tutto il movimento giovanile. Saremo costruiti per attaccare, per correre e per divertire”.

Uff.Stampa Nico Basket