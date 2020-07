A2 – Nico Basket, in arrivo Sofia Frustaci

Altro giro, altro trattativa in dirittura per Nico Basket. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe a buon punto la trattativa che vedrà Sofia Frustaci legarsi al club toscano. Classe 2001, Frustaci ha disputato l’ultima parte di stagione a Carugate, chiudendo con 7 punti e 2 rimbalzi di media a partita. La giocatrice inoltre rimarrà in doppio tesseramento con Costa Masnaga, che potrà così impiegarla nelle finali giovanili.

LA CARRIERA

2018-2019: B&P Autoricambi Costa Masnaga (Serie A2): 34 games: 3.0ppg, 3.2rpg, 1.1apg

2019-2020: Carosello Carugate (Serie A2): 4 games: 6.8ppg, 2.0rpg, 1.0apg, played also at B&P Autoricambi Costa Masnaga (Serie A1, starting five): 4 games: 0pts