A2 – Nico Basket in pressing su Elena Ramò

Altro nome nel mirino per la nuova Nico Basket. Il Dg Zazzaroni continua a lavorare nella costruzione della nuova squadra e dopo Gianolla e Pertile, spunta anche il nome di Elena Ramò. Classe 1994, Ramò ha militato nell’ultima stagione a Empoli chiudendo con 6 punti e 3 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2010-2011: Vis Basket Cervia (A2): 24 games: 3.2ppg, 1.8rpg

2011-2012: Terme di Cervia (A2, starting five): 19 games: 6.0ppg, 3.6rpg, 1.3spg, FGP: 42.2%, 3PT: 34.4%, FT: 84.6%

2012-2013: Minibasket Battipaglia (A2, starting five): 32 games: 7.9ppg, 3.4rpg, 1.3spg, FGP: 49.1%, 3PT: 34.5%, FT: 80.4%

2013-2014: Minibasket Battipaglia (A2, starting five): 24 games: 9.5ppg, 3.4rpg, 1.8spg, FGP: 38.4%, 3PT: 37.2%, FT: 66.7%

2014-2015: Techmania Battipaglia (Serie A1): 24 games: 4.0ppg, 1.6rpg

2015-2016: Techmania Battipaglia (Serie A1): 28 games: 2.1ppg, 1.1rpg

2016-2017: PFF Group Ferrara (Serie A2, starting five): 31 games: 10.6ppg, 3.2rpg, 1.1apg, 1.6spg, FGP: 52.3%, 3PT: 39.2%, FT: 77.1%

2017-2018: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 33 games: 9.5ppg, 3.8rpg, 2.1apg, 1.2spg, FGP: 48.0%, 3PT: 35.2%, FT: 73.3%

2018-2019: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 37 games: 10.6ppg, 3.8rpg, 1.8apg, 1.8spg, FGP: 53.7%, 3PT: 35.2%, FT: 78.8%

2019-2020: Use Scotti Rosa Empoli (Serie A1): 11 games: 5.7ppg, 2.7rpg, 2.4apg, 1.2spg, FGP: 47.8%, 3PT: 18.2%, FT: 50.0%