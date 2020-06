A2 – Nico Basket in pressing su Giovanna Pertile

In silenzio, ma molto vigile. Nico Basket è più attiva che mai sul mercato e oltre a Carlotta Gianolla, spunta un altro nome caldo nelle ultime ore: parliamo di Giovanna Pertile, con l’esterna che è ora nel mirino del club di coach Luca Andreoli. Classe 1992, Pertile è reduce da un gran campionato in maglia Selargius, chiuso con 14 punti e 4 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2009-2010: College Italia Roma (B)

2010-2011: College Italia Roma (A2): 13 games: 6.0ppg, 3.9rpg, 1.6spg, 2FGP: 40.3%, 3PT: 22.2%, FT: 54.5%

2012-2013: Umana Reyer Venezia (A2, starting five): 26 games: 9.5ppg, 4.0rpg, 1.5apg, 1.7spg, FGP: 45.3%, 3PT: 28.2%,

FT: 66.7%

2013-2014: Reyer Venezia (A1): 5 games: 6.0ppg, 1.6rpg, FGP: 36.4%, 3PT: 37.5%, FT: 50.0%, left in Nov.’13

2014-2015: Reyer Venezia (Serie A1): 1 game: 1pt, 1reb; Italian Serie A1: 1 game: 1pts, 1rbs; MZRKL: 4 games:

3.0ppg, 2.8rpg, 3.5apg, 1.3spg, in Dec.’14 moved to Calligaris Triestina (Serie A1, starting five): 15 games: 8.0ppg, 3.1rpg,

1.6spg, FGP: 35.7%, 3PT: 44.1%, FT: 68.2%

2015-2016: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 17 games: 6.1ppg, 3.4rpg, 1.2spg, FGP: 38.5%, 3PT: 30.8%, FT:

85.7%

2016-2017: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 10 games: 2.2ppg

2017-2018: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 16 games: 2.5ppg, 1.1rpg

2018-2019: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 37 games: 9.2ppg, 3.8rpg, 1.5apg, FGP: 45.6%, 3PT: 30.9%, FT: 54.3%

2019-2020: BK San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 20 games: 14.1ppg, 4.2rpg, 1.9apg, 1.3spg, FGP: 44.5%, 3PT: 32.1%, FT: 54.3%