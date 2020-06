A2 – Nico Basket segue con attenzione Carlotta Gianolla

Carlotta Gianolla nel mirino di Nico Basket. La giocatrice è infatti seguita con attenzione dalla società toscana che lavora per allestire un roster importante in vista della prossima stagione. Classe 1997, Gianolla è reduce dall’esperienza oltre oceano dove ha indossato la maglia di Kennesaw State University nelle ultime quattro stagioni, l’ultima delle quali chiusa con 12 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2013-2014: Reyer Venezia Mestre (Italy-A1)

2014-2015: Reyer Venezia Mestre (Italy-Serie A1): 3 games: 1.0ppg; MZRKL: 3 games: 3.3ppg, 1.7rpg

2015-2016: La Magika Castel San Pietro (Serie A2, starting five): 34 games: 8.6ppg, 4.9rpg, 1.1spg, FGP: 40.9%, 3PT: 21.1%, FT: 56.2%

2016-2017: Kennesaw State University (NCAA): 24 games: 11.7ppg, 6.3rpg, 1.2apg, FGP: 45.1%, FT: 53.3%

2017-2018: Kennesaw State University (NCAA, starting five): 26 games: 9.9ppg, 5.3rpg, FGP: 36.8%, FT: 68.0%

2018-2019: Kennesaw State (NCAA): 31 games: 8.3ppg, 4.4rpg, FGP: 42.0%

2019-2020: Kennesaw State University (NCAA, starting five): 28 games: 12.0ppg, 5.5rpg, 1.5apg, FGP: 43.3%, FT: 72.0%