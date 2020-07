A2 – Nico Basket, Zelnyte nel mirino sotto canestro

Con Pochobradska in uscita, Nico Basket è alla ricerca di una valida sostituta da regalare a coach Andreoli. Il nome più caldo delle ultime ore è quello della lituana Zelnyte: classe 1994, Zelnyte è reduce da una stagione in maglia Crema dove ha chiuso con 6 punti e 6 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2009-2010: LAMMKK Marijampole (LMKL, starting five): 25 games: 5.2ppg, 3.1rpg, 2FGP: 25.0%, 3PT: 25.0%, FT: 44.7%, played mostly for junior team

2011-2012: LKKA-Aistes (LMKL): 1 game: 0pts, played mostly for junior team

2012-2013: Aistes-LSU Kaunas (LMKL): 32 games: 5.3ppg, 2.8rpg, FGP: 39.0%, 3PT: 22.7%, FT: 72.6%, played also at LKC-Kaunas (NMKL, starting five)

2013-2014: Aistes-LSU-Paradis Kaunas (LMKL): 25 games: 4.5ppg, 2.2rpg, 1.2apg

2014-2015: Aistes-LSU-Paradis Kaunas (LMKL): 35 games: 5.8ppg, 3.5rpg, FGP: 48.0%, 3PT: 26.7%, FT: 52.5%

2015-2016: Aistes-LSU-Paradis Kaunas (LMKL, starting five): 24 games: 8.9ppg, 5.7rpg, 1.8spg, Blocks-3(1.7bpg), FGP:

32.9%, 3PT: 21.2%, FT: 68.8%; BWBL: 9 games: 11.4ppg, Reb-5(7.2rpg), 1.4apg, 1.9spg, Blocks-3(1.4bpg), FGP: 38.7%, 3PT: 29.6%, FT-2(93.9%)

2016-2017: Aistes-LSU-Paradis Kaunas (LMKL, starting five): BWBL: 5 games: 11.8ppg, 5.2rpg, 1.2bpg, FGP: 52.6%,

3PT: 44.4%, FT: 78.9%; Lithuanian LMKL: 26 games: 6.7ppg, 5.1rpg, 1.5apg, 1.9spg, FGP: 42.7%, 3PT: 26.9%, FT: 72.7%

2017-2018: Castel Carugate (Italy-Serie A2, starting five): 32 games: 12.8ppg, Reb-2(11.3rpg), 1.3apg, 1.6spg, Blocks2(1.2bpg), FGP: 52.5%, 3PT: 33.8%, FT: 72.2%

2018-2019: La Molisana Campobasso (Italy-Serie A2, starting five): 32 games: 7.1ppg, 7.4rpg, 1.3apg, 1.1spg, FGP: 40.8%, 3PT: 35.9%, FT: 63.6%

2019-2020: Basket Team Crema (Italy-Serie A2): 19 games: 5.7ppg, 6.8rpg, FGP: 50.6%, 3PT: 11.8%, FT: 58.6%