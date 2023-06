A2 – Nota della Polisportiva Galli: Maslarinos sceglie di restare a Battipaglia, il Patron Argirò annulla il contratto

By

Vasilis Maslarinos sarà ancora il coach della Poslisportiva Battipagliese per la stagione 2023/2024: l’allenatore greco, che negli scorsi giorni era stato annunciato come nuovo allenatore dalla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, rimarrà invece sulla panchina campana. Negli scorsi giorni, dopo la promozione in A1 del club battipagliese e l’annuncio dell’arrivo di Maslarinos sulla panchina sangiovannese, sono iniziati costanti colloqui tra i due club, nell’ambito di una sempre costante e proficua collaborazione tra le due realtà.

La Polisportiva Galli, sostenitrice dei profondi valori dello sport e umani alla base del nostro movimento, ha ritenuto necessario ascoltare e confrontarsi con l’ultima formazione guidata da Maslarinos pur avendo trovato un accordo: libero dai suoi impegni contrattuali al termine della stagione sportiva 2022/2023, il coach greco aveva infatti aderito con grandissimo entusiasmo e impegno all’ambizioso progetto di San Giovanni Valdarno, al punto di firmare un accordo di durate biennale con il club. Su richiesta della Polisportiva Battipagliese, data la forte volontà di giocarsi l’A1 con l’allenatore che l’ha portata sino alla massima serie, la nostra società ha deciso di fare un passo indietro e concedere il ritorno del coach sulla panchina di quest’ultima. Tale decisione, pur maturata a malincuore, rientra nei principi fondanti di lealtà sportiva e comprensione di Polisportiva Galli, in particolare quella del patron Salvatore Argirò, che in prima persona ha deciso di prendere parte ai colloqui e fare il possibile per assicurare la risoluzione di questo confronto mantenendo quella linea d’integrità morale e comportamentale che l’ha contraddistinto dal suo arrivo nel mondo della pallacanestro femminile.

La società e il patron Salvatore Argirò sono già al lavoro sul mercato per definire nelle prossime giornate il nuovo allenatore che sarà sulla panchina di San Giovanni Valdarno per la stagione 2023-24.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI