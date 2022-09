A2 – Nota di Empoli su El Habbab. La società torna sul mercato

By

La giocatrice Mounia El Habbab non rispetta il contratto firmato con l’ Use Rosa. La società ha deciso di tornare sul mercato alla ricerca di una giocatrice per rafforzare ulteriormente la squadra.

La giocatrice Mounia EL Habbab dopo aver firmato il contratto con la nostra Società in data 15 giugno scorso il 12 agosto ci ha comunicato che non si sarebbe presentata al raduno fissato per il 25 agosto e chiedeva comunque la risoluzione consensuale del contratto sottoscritto.

A niente sono serviti i tentativi, anche tramite il suo procuratore, di trovare una soluzione che potesse limitare i danni nei confronti di Use Basket Rosa.

La decisione assunta dall’atleta Mounia El Habbab è inusuale ed ha provocato gravi danni alla nostra società sia dal punto di vista tecnico che di immagine.

L’USE BASKET ROSA intende difendere i propri interessi sia di fronte alla giustizia sportiva e se necessario a quella civile.

La società ha deciso di tornare sul mercato alla ricerca di una nuova giocatrice.

Uff.Stampa Use Basket