A2 – Orazio Cutugno lascia Matelica. Futuro a Castelnuovo Scrivia?

Orazio Cutugno non è più l’allenatore di Matelica. La società marchigiana ha infatti diffuso poco fa un comunicato di separazione, poichè l’allanatore ha ricevuto “una importante proposta professionale”. Secondo quanto raccolto da basketinside.com, la proposta sarebbe quella di Castelnuovo Scrivia pronta a voltar pagina e ripartite dall’allenatore rivelazione dell’ultima stagione con le Thunder. Di seguito il comunicato di Matelica:

La Halley Thunder Matelica comunica – seppur a malincuore – che coach Orazio Cutugno non è più l’allenatore della squadra biancoblù di serie A2 femminile di basket.

Il tecnico, infatti, proprio in questi giorni ha ricevuto una importante proposta professionale e la società matelicese ha ritenuto giusto non intralciare il suo percorso, nel rispetto della stima e dell’amicizia creatasi tra le parti.

Tutta la famiglia Halley Thunder Matelica ci tiene a ringraziare di cuore coach Orazio Cutugno per le tre grandi stagioni trascorse alla guida della nostra squadra, condotta prima alla promozione in serie A2 (2020/21), poi alla salvezza in A2 (2021/22) e infine alla prima storica partecipazione ai playoff per la A1 (2022/23).

Certi che non si tratti di un addio, ma di un arrivederci, la società saluta il coach rivolgendogli il più sincero in bocca al lupo per la nuova avventura.

La dirigenza matelicese si è sùbito messa in moto per trovare un altro valido allenatore per guidare la squadra nel prossimo campionato di serie A2 2023/24.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica