A2 – Panthers Roseto scatenata, ai dettagli anche Martina Lombardo

By

Panthers Roseto si conferma più attiva che mai e dopo aver ormai definito gli arrivi di Giorgia Manfrè e Sofia Dell’Olio, è pronta a mettere nero su bianco anche con la prima esterna del nuovo roster.

La società è infatti vicina a riportare in A2 Martina Lombardo: classe 1996, guardia/ala, la giocatrice siciliana è reduce dal biennio col Fiore Basket Valdarda in Serie B dove si è messa in evidenza con 10 punti di medi a partita prima di disputare la fase finale con la Rainbow Viagrande dove ha chiuso con 12 punti di media e l’eliminazione nei playoff nazionali.

CARRIERA GIOCATORE

2021/2022 Basket Val d’Arda/Rainbow Viagrande – Serie B

2020/2021 Basket Val d’Arda – Serie B

2019/2020 Alma Basket Patti – Serie B

2018/2019 Alma Basket Patti – Serie B

2017/2018 Azzurra Orvieto – Serie A2

2016/2017 Lazur Catania – Serie B

2015-2016 Lazur Catania – Serie B

2014-2015 Lazur Catania – Serie B

2013-2014 New Basket Agrigento – Serie B

2012-2013 Verga Palermo – Under19