A2 – Punti e sostanza, Broni pronta ad annunciare Ada De Pasquale

In sordina, ma a ritmi sostenuti. Altra operazione definita per la nuova Broni. Il club pavese sta infatti mettendo nero su bianco con le ultime pedine del nuovo roster.

L’ultimo blitz registrato è quello di Ada De Pasquale: veterana del campionato di A2, all’esterna campana Broni affiderà il ruolo di terminale offensivo affianco all’altra ex Castelnuovo Bonvecchio. De Pasquale ha infatti militato anche’essa nel club piemontese, chiudendo la scorsa stagione con 8 punti e 3 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2010-2011: Carpedil Battipaglia (A2)

2011-2012: Solar Energy Battipaglia (A2)

2012-2013: Minibasket Battipaglia (A2)

2013-2014: Minibasket Battipaglia (A2)

2014-2015: San Salvatore Selargius (Serie A2): 26 games: 8.9ppg, 3.5rpg, 1.2spg, FGP: 41.1%, 3PT: 36.9%, FT: 76.1%

2015-2016: San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 24 games: 8.3ppg, 3.2rpg, 1.6spg, FGP: 38.2%, 3PT: 28.1%, FT: 64.8%

2016-2017: San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 26 games: 6.9ppg, 3.5rpg, 1.4spg, FGP: 42.3%, 3PT: 25.6%, FT: 60.5%

2017-2018: Magnolia BK Campobasso (Serie A2): 28 games: 7.5ppg, 2.4rpg, 1.1apg, FGP-2(59.6%), 3PT: 31.5%, FT: 60.6%

2018-2019: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 29 games: 13.3ppg, 2.8rpg, 1.7apg, FGP: 39.4%, 3PT: 40.3%, FT: 83.9%

2019-2020: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Serie A2): 19 games: 9.2ppg, 3.2rpg, 1.1spg, FGP:36.2%, 3PT-1(51.3%), FT: 65.2%

2020-2021: Bruschi San Giovanni Valdarno (Serie A2): 32 games: 8.2ppg, 3.2rpg, 1.3apg, FGP: 49.5%, 3PT:31.3%, FT: 84.2%

2021-2022: Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2): 30 games: 8.0ppg, 2.9rpg, 1.6apg, FGP: 44.0%, 3PT: 27.8%, FT:80.4%