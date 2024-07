A2 – Ragusa prepara il doppio colpo, in arrivo Siciliano e torna Consolini

By

La nuova Ragusa targata Mara Buzzanca è pronta a far la voce grossa anche sul mercato. Il club siciliano, fresco di autoretrocessione e ripartenza dalla seconda categoria nazionale sarà una delle formazioni di vertice del prossimo campionato.

Due le firme principali in chiusura. La prima è quella dell’ex Vigarano Amaiquen Siciliano, con la regista nata a Buenos Aires che si è messa in evidenza nell’ultimo campionato diventando la miglior realizzatrice del suo girone con quasi 25 punti di media a partita a cui ha aggiunto 3 assist e 5 rimbalzi a partita. L’altra è un gradito ritorno, ed è quello di Chiara Consolini: chiusa l’esperienza in maglia Virtus Bologna, è pronta a riprendersi la sua Ragusa dove ha militato dal 2015 al 2023 occupando anche il ruolo di capitana.