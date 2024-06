A2 – Roberto Sacchi nello staff tecnico del Sanga Milano

Roberto “Cico” Sacchi entra nello staff tecnico Orange. Guiderà il settore giovanile, formerà gli allenatori e farà parte del nuovo staff tecnico della prima squadra, sempre guidato da coach Pinotti, ma composto da quattro allenatori che arricchiranno competenze ed esperienza, al servizio del nuovo ciclo.

Firma importante per tutto il Sanga mondo che accoglie Roberto Sacchi, proseguendo il percorso di investimento nel settore giovanile, di cui Il coach pavese sarà responsabile con carta bianca nella programmazione. .

Roberto Sacchi, noto nell’ambiente della pallacanestro come “Cico”, allena da 12 anni nel mondo della palla a spicchi femminile, avendo raggiunto risultati di primissimo livello: difficile non citare la conquista della Serie A1 sulla panchina di Broni (condita dalla vittoria della coppa Italia di A2, nella stagione 2015_2016) a cui hanno fatto seguito due ottime stagioni culminate con il raggiungimento dei playoff nella massima serie. A seguire 6 anni con Basket Club Bolzano in cui Sacchi ha lavorato sia come capo allenatore della prima squadra che come responsabile del settore giovanile. Inoltre, negli ultimi 3 anni, il tecnico pavese ha ricoperto la carica federale di Responsabile Tecnico Territoriale per il Trentino Alto Adige.

“Sono felice di entrare in una realtà come quella del Sanga”, ha dichiarato il neo-tecnico Orange aggiungendo che “la grande passione e volontà di Franz Pinotti di avermi a bordo ha sicuramente giocato un ruolo importante nella mia scelta dopo i bellissimi anni a Bolzano. Il progetto del Sanga è sicuramente chiaro e ambizioso per quanto riguarda sia la prima squadra che il settore giovanile. Con le giovani l’idea è quella di proseguire nell’ottimo lavoro degli ultimi anni in cui il Sanga si è ritagliato sempre più un suo spazio a livello nazionale.”

Matteo Liberti