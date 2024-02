A2 – Roseto, c’è Mara Buzzanca in pole per la panchina

E’ Mara Buzzanca l’obiettivo per la panchina delle Panthers Roseto. La società abruzzese è al centro delle voci di mercato, dopo il clamoroso esonero di coach Padovano che, pur terzo in classifica, ha visto saltare l’accordo in atto con il club. Fatale per lui la sconfitta subita con Treviso complice un ultimo quarto da incubo da parte della sua formazione (6-17).

Con la Coppa Italia in casa alle porte e l’affidamento temporaneo al vice Giovanni Montuori, la società sta vagliando l’identikit migliore: nelle ultime ore il nome principale porterebbe a coach Mara Buzzanca. L’ex Patti ritroverebbe così diverse giocatrici che ha allenato nella sua esperienza siciliana, come ad esempio Botteghi, Miccio, Bardarè e l’ultima arrivata Toure.