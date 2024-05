By

Roseto inizia a programmare la prossima stagione. Dopo aver annunciato l’addio del ds Pasini, la società volterà pagina anche in panchina non riconfermando Mara Buzzanca, uscita in semifinale contro Alpo.

Trovano sempre più riscontro le voci legate a Simone Righi: classe 1991, Righi è reduce dalla stagione a Selargius dove nonostante un buon girone d’andata e il 6°posto fu esonerato dopo la sconfitta interna contro Broni.