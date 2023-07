A2 – Roseto, in regia si punta su Giulia Cecili

By

Esperienza e qualità. Roseto procede a passi spediti verso la definizione degli accordi per allestire il nuovo roster. Già detto ieri del colpo grosso sotto canestro che risponde al nome di Alexandrine Obouh-Fegue, ecco spuntare l’identikit del nuovo play.

La società rosetana è infatti pronta a mettere un nome importante come quello di Giulia Cecili nello slot di playmaker titolare. Classe 1999, Cecili è una delle giocatrici più in crescita nelle ultime stagioni. Dopo aver indossato le divise di San Giovanni Valdarno prima e Cus Cagliari poi, la scorsa estate è passata a Vigarano dove da play titolare è stata tra le protagoniste della salvezza del club, disputando la sua miglior stagione in A2 con 9.5 punti e 3 assist di media a partita.