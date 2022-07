By

Roseto continua a lavorare alla creazione del nuovo roster per coach Massimo Romano. Non solo Manfrè in dirittura d’arrivo: la società abruzzese ha infatti messo nel mirino Sofia Dell’Olio.

Classe 1998, la lunga nativa di Senigallia è reduce dall’ultima stagione in maglia Firenze dove in 28 gare ha chiuso con 4 punti e 4 rimbalzi di media a partita.