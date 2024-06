By

Salerno è pronta a calare il primo innesto di mercato. La società di Angela Somma, reduce dalla scalata playoff in B che ha riportato le granatine in A2, sta sondando il mercato per rinforzare il proprio roster.

La società sta infatti seguendo con attenzione Camila Kirschenbaum. La classe 2002, arrivata la scorsa estate a Ponzano, ha chiuso la stagone in Veneto con 8 punti e 3 rimbalzi di media a partita.