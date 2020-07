A2 – San Giovanni Valdarno mette nel mirino Trehub

Continua senza sosta il mercato in casa San Giovanni Valdarno. Fresca di annuncio del nuovo main sponsor Bruschi SRL, il club del patron Argirò lavora per completare il nuovo roster da affidare al confermato coach Franchini. Obiettivo una lunga straniera che possa portare punti e centimetri in area: il nome caldo è quello di Katarina Trehub. Pivot croata, la giocatrice classe 1997 è reduce dal suo primo anno in Italia dove ha militato in A2 nel girone Nord con la maglia di Bolzano: 12 punti e 11 rimbalzi le sue medie in 20 gare disputate.