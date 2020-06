A2 – San Giovanni Valdarno piazza il colpo sotto canestro, presa Ngo Ndjock

Altro colpo per San Giovanni Valdarno. La formazione del patron Argirò si è infatti assicurata le prestazioni di Monique Ngo Ndjock. La giocatrice camerunense ma di passaporto italiano è reduce da una brillante stagione in quel di Broni in A1 dove ha giocato una media di 18 minuti a partita, chiudendo con 7 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Ndjock ha iniziato a giocare all’età di 14 anni al San Raffaele Roma, con cui ha conquistato uno scudetto juniores e la promozione in serie A1 nel 2006. Vanta esperienze ad Ancona (serie A2), Parma, Battipaglia, Ragusa. Nella stagione 2016/2017 conquista uno storico scudetto con Lucca, per poi passare nella stagione successiva a Schio, dove bissa il tricolore conquistato l’anno prima. Successivamente una nuova esperienza a Lucca, mentre l’ultimo anno ha giocato in quel di Broni.

LA CARRIERA

2006-2007: San Raffaele Roma (A1): 20 games: 4.9ppg, 3.3rpg, 1.1spg

2012-2013: Free Woman Ancona (A2, starting five): 25 games: 14.0ppg, 9.6rpg, 1.6spg, FGP-3(58.8%), 3PT: 13.6%, FT: 67.3%

2013-2014: Lavezzini Parma (A1): 22 games: 3.4ppg, 2.9rpg

2014-2015: Techmania Battipaglia (Serie A1, starting five): 25 games: 6.4ppg, 5.9rpg, FGP: 44.6%, FT: 65.9%

2015-2016: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1): 17 games: 3.8ppg, 3.1rpg

2016-2017: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 31 games: 4.1ppg, 3.1rpg

2017-2018: Famila Wuber Schio (Italy-Serie A1): 19 games: 2.6ppg, 3.2rpg; Euroleague: 3 games: 0.3ppg

2018-2019: Gesam Gas Le Mura Lucca (Italy-Serie A1): 23 games: 1.8ppg, 3.4rpg

2019-2020: Della Fiore Broni (Italy-Serie A1): 19 games: 6.5ppg, 5.1rpg, FGP: 59.1%, 3PT: 25.0%, FT: 47.8%