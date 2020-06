A2 – Sanga Milano, il primo blitz è Alice Mandelli

Primo blitz in arrivo per il Sanga Milano. La formazione di coach Pinotti ha infatti raggiunto l’accordo con Alice Mandelli, che sarà il primo innesto del nuovo roster. Mandelli, classe 1993, è reduce dalla sua miglior stagione in carriera in quel di Albino. Con le bergamasche si è infatti messa in luce come una delle migliori esterne del girone chiudendo con 12 punti e 4 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2008-2009: Pilot Italia Biassono (A2)

2009-2010: College Italia Roma (B)

2010-2011: College Italia Roma (A2, starting five): 17 games: 7.1ppg, 3.1rpg, 2.1spg, 2FGP: 46.8%, 3PT: 22.8%, FT:64.3%

2011-2012: Lissone Interni Biassono (A2): 17 games: 5.1ppg, 1.9rpg, 1.1spg, FGP: 28.6%, 3PT: 31.3%, FT: 46.2%

2012-2013: Basket Femm. Biassono (A2): 10 games: 5.4ppg, 2.6rpg, FGP: 31.6%, 3PT: 26.1%, FT: 92.3%, left in Jan.’13

2014-2015: BK Team Crema (Serie A2): 25 games: 4.2ppg, 2.0rpg

2015-2016: BK Team Crema (Serie A2): 23 games: 4.5ppg, 4.4rpg, 1.1spg, left in Apr.’16

2017-2018: Basket Team Crema (Serie A2): 30 games: 4.9ppg, 2.5rpg

2018-2019: Giants BK Marghera Venezia (Serie A2, starting five): 27 games: 9.5ppg, 3.1rpg, 2.0apg, 1.3spg, FGP: 37.8%,3PT: 20.4%, FT: 60.0%

2019-2020: Edelweiss Albino (Serie A2, starting five): 20 games: 11.5ppg, 4.3rpg, 2.7apg, 1.8spg, FGP: 38.5%, 3PT: 27.5%, FT: 61.2%