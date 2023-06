By

Dopo aver ufficializzato l’arrivo della pivot francese Pavrette, Selargius è pronta a definire una nuova operazione. In via di definizione ci sarebbe infatti l’approdo di Samira Berrad: classe 2000, nella scorsa stagione complice un brutto infortunio ha dovuto saltare la prima parte di stagione rientrando solo nella fase finale con Umbertide dove ha chiuso con 7 punti di media in 4 gare disputate.