Roster in dirittura d’arrivo anche per Selargius. Il club sardo è pronto a rimpolpare il reparto sotto canestro: dopo l’innesto della pivot francese Pavrette e di Mounia El Habbab, sarebbe in dirittura d’arrivo anche l’approdo di Laura Reani.

Classe 1996, Reani è reduce da due stagioni a Firenze, l’ultima delle quali chiusa con 9 punti e 5 rimbalzi a partita.