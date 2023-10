A2 – Selargius trova i primi due punti e batte Carugate sospinto da Pavrette

La Techfind San Salvatore Selargius si toglie la prima soddisfazione della stagione. In un caloroso PalaVienna le giallonere hanno la meglio di una Dimensione Bagno Carugate mai doma, con i liberi e la freddezza nelle scelte finali dimostratesi decisive per le sorti della gara.

Il tabellone finale dice 77-70 al termine di 40’ minuti passati per gran parte in vantaggio dalle giallonere di coach Righi, che nel primo tempo hanno sfruttato soprattutto i limiti nel pitturato delle avversarie con Pavrette, per poi riuscire a mettere in pratica diverse soluzioni offensive, sia sull’arco che dentro l’area. La reazione d’orgoglio nel finale di Carugate ha messo in difficoltà una Techfind che però è riuscita a trovare lucidità e freddezza dalla lunetta quando contava. I due punti si sbloccano in classifica, con una gara che potrebbe essere fondamentale per il futuro.



LA GARA – La Techfind approccia la gara con buon piglio su ambo i lati del campo, con Pavrette che fa subito la voce grossa sotto le plance. Sono della francese i primi tre canestri selargini, Usuelli e Cassani recuperano il break e la partita si fa equilibrata nonostante lo sforzo a rimbalzo offensivo delle padrone di casa. Carugate piazza un parziale di 6-0 e si regala il primo vantaggio sul 12-15, prima che però Mura e Berrad trovino i canestri che valgono il 16-15 con cui si chiude il primo periodo.

Nel secondo quarto le giallonere provano ad accelerare, Rulli tampona dalla lunetta ma il vantaggio si fa di due possessi pieni grazie al canestro in avvicinamento di El Habbab. Silvestri chiama minuto e ottiene la risposta voluta, con Usuelli a prendere la squadra sulle spalle nonostante la giovane età. Pavrette continua a rimanere un problema, Selargius è presente mentalmente e resta avanti, provando ad allungare. Il canestro di Fabbricini tuttavia limita i danni per le ospiti, con il tabellone a metà gara che dice 33-27.

Alla ripresa Selargius non accenna a diminuire i propri ritmi offensivi. Carugate riempie maggiormente l’area, la Techfind è brava allora a esplorare altre soluzioni. Ceccarelli diventa così protagonista ed è proprio la capitana a consegnare il primo vantaggio in doppia cifra del pomeriggio con una tripla dall’angolo. Usuelli e Cassani rispondono, la guardia della Techfind però porta Selargius a toccare il massimo vantaggio sul +13 (55-42 a 56’’ dalla terza sirena). Risultato modificato dai viaggi in lunetta di Usuelli e Fabbricini per il -10 di fine terzo periodo sul 55-45.

L’ultimo periodo si apre con una tripla di Reani e due di Nespoli e Rulli. L’ex Virtus Cagliari prova ad accendere le sue insieme a Usuelli. La Techfind resiste mentalmente, continua a costruire nonostante le avversarie provino ad alzare i toni della gara, trovando ancora in Ceccarelli e poi nell’asse Granzotto-El Habbab un porto sicuro in attacco. Carugate mette in piedi l’ultimo sforzo, Usuelli trova il -4 a poco più di 1’ dal termine, sulla rimessa la Techfind perde palla, ma Nespoli sbaglia la tripla per riaprire definitivamente la gara. È la parola fine sull’incontro, perché Ceccarelli, Granzotto, Mura e ancora la capitana sono fredde dalla lunetta quando la palla pesa. La Techfind scappa via e si aggiudica così i primi due punti della propria stagione.

Così coach Righi a fine gara: “La cosa importante oggi era, a parte la prestazione che c’è stata, portare a casa i due punti per darci fiducia e morale, per poter poi lavorare al meglio in settimana. Anche nelle scorse partite non eravamo riuscite a chiudere la partita, anche oggi abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo state sempre nel pezzo anche quando l’avversario provava a rientrare. Siamo stati avanti 38 minuti su 40, vuol dire che i segnali sono positivi. A livello offensivo oggi abbiamo fatto una buona prova, siamo stati bravi a sfruttare Pavrette nei primi due quarti, poi quando loro si sono chiuse siamo state brave a trovare altre soluzioni in attacco. Il bicchiere è mezzo pieno, dobbiamo però cercare di migliorare sotto l’aspetto difensivo, perché abbiamo fatto ottime azioni ma c’è qualcosa da sistemare”.

Techfind San Salvatore Selargius – Dimensione Bagno Carugate 77-70



Techfind Selargius: Reani 12, El Habbab 9, Mura 6, Pandori 2, Berrad 3, Granzotto 6, Valenti, Ceccarelli 18, Corongiu, Pavrette 21, Poddighe. Allenatore Righi

Dimensione Bagno Carugate: Usuelli 18, Rulli 20, Cassani 10, Carmeli 3, Caccialanza 3, Andreone, Fabbricini 9, Nespoli 5, Faroni 5, Rizzi. Allenatore: Silvestri



Parziali: 16-15, 33-27, 55-45, 77-70.

Arbitri: Cassiano e Faro

