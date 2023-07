A2 UFFICIALE – Sofia Bottazzi rinnova con Mantova

La società è felice di comunicare che Sofia Bottazzi, guardia tiratrice classe 1998 nata e cresciuta nel vivaio sangiorgino, giocherà per la settima stagione consecutiva con i colori di San Giorgio.

Sin dagli albori della sua carriera per Sofia essere in casa MantovAgricoltura significa solo una cosa: “Mantova è casa! Vestire la maglia della propria città è sempre un orgoglio. Sono ben felice di continuare il mio percorso in una società che lavora costantemente per raggiungere nuovi obiettivi, creando un ambiente stimolante e collaborativo. Darò il massimo per ricambiare la fiducia che mi è stata data e spero di contribuire in modo ancora più concreto alla crescita di questa squadra.”

Bottazzi ha riflettuto sulle difficoltà della scorsa stagione riuscendo a trarne aspetti positivi su cui poggiare le basi per questa nuova annata: “Innanzitutto, colgo l’occasione per ricordare che, nella scorsa stagione, sono stati affrontati diversi ostacoli, ma proprio questi hanno dimostrato l’unione e la perseveranza di un gruppo capace di confrontarsi e trovare soluzioni. Abbiamo chiuso la stagione a testa alta e non importa la classifica o la Coppa Italia sfuggita: sono fiera delle mie compagne e del lavoro svolto da tutto lo staff perché insieme ci siamo sempre rialzati! Da qui dobbiamo ripartire per mantenere lo stesso spirito di squadra e migliorare la costanza dei nostri rendimenti, al fine di puntare sempre più in alto.”

Insieme a Llorente e Orazzo, la guardia tiratrice mantovana è la terza conferma in casa virgiliana, componenti che vanno a comporre un’ambiziosa rosa a cui si è da poco aggiunta anche Elena Fietta: “Ripartenza super con le conferme Llorente e Orazzo, figure chiave della squadra dentro e fuori dal campo: condividiamo valori, c’è grande intesa e non si arrendono di fronte a nulla. La new entry Fietta è un altro tassello fondamentale che porterà sicuramente tanta esperienza ed energia. Siamo entusiaste di accoglierla e farla sentire come in una grande famiglia. Benvenuta!”

Nessuno sbilanciamento eccessivo sul futuro, sebbene forse qualche desiderio di raggiungere un traguardo sfumato nell’inverno scorso è ben presente nella mente di Bottazzi: “Parlerà il campo, ma non ho dubbi sul fatto che potremo toglierci delle soddisfazioni curando i dettagli in ogni allenamento e adottando impegno e mentalità costante come punti di forza del nostro lavoro. Credo che raggiungere la Coppa Italia rimanga uno degli obiettivi cardine della nuova stagione.”

Il raduno di agosto è ancora lontano, ma la voglia di ritornare in campo è già alle stelle: “Spero che i numerosi e fedelissimi tifosi si stiano già caricando per il nuovo campionato. Non vedo l’ora di cominciare per vederli esultare con noi. Grazie di cuore, siete il nostro scudo. A prestissimo!”

A Sofia va il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova parte di percorso che continuerà a vivere con Basket 2000 San Giorgio.

