Si chiude qui l’avventura di Dell’Olio a Faenza. Entrata in corsa per sostituire Caccoli, Sofia ha lavorato duramente con serietà e professionalità. La Società ringrazia Sofia per il lavoro svolto e con l’augurio che un domani le strade possano nuovamente incrociarsi le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Uff.Stampa Faenza Basket School