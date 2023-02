A2 – Tegola Pallacanestro Bolzano: rottura del tendine d’achille per Pia Jurhar

Di seguito il comunicato di Pallacanestro Bolzano

Queste le parole di coach Pezzi: “ Ci mancherà il riflesso dei suoi occhi, finestre su uno spirito sempre pronto a donarsi agli altri. Rimarrà l’esempio di un impegno generoso ed incondizionato. Buona convalescenza Pia. A presto, sperando ancora con le Sisters”. La società, con tanto rammarico, è costretta a salutare prematuramente la sua @piajurhar a cui, nei giorni scorsi, è stata diagnosticata la rottura del tendine d’Achille. L’augurio è che possa tornare presto a riabbracciare la sua famiglia italiana qui a Bolzano e tutti i suoi tifosi.

Good luck Pia! Bolzano will always be your home. See you soon!