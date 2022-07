A2 UFFICIALE – Iva Bosnjak firma con Trieste

Iva Bosnjak, 178 cm, guardia โ€“ ala: ๐—ต๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ, ma giaฬ€ una solida carriera internazionale alle spalle.

Ha giocato dal 2017 al 2021 nella prima Lega svizzera in maglia BC Winterthur; stabilmente in quintetto ha chiuso le ultime stagioni a quasi 15 di media, 5 rimbalzi e quasi 2 assist a partita.



Nel 2021-22 si eฬ€ traferita in Islanda al Fjolnir Reykjavik, chiudendo con 10 di media e 5 rimbalzi.

๐— ๐—ผ๐—น๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ, Iva eฬ€ stata pedina fissa delle nazionali giovanili croate, dove il livello eฬ€ estremamente competitivo, giocando gli Europei U18 nel 2019 e gli U20 nel 2021.



Bosnjak eฬ€ una guardia potente e molto atletica, in grado di giostrare da 2 e da 3, con un buon tiro dallโ€™arco (36% nellโ€™ultima stagione) e una buona propensione difensiva, aspetto che favoriraฬ€ certo il suo inserimento nel gioco di Alessio Scala.

Eฬ€ una giocatrice giovane, che vuole ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ, che viene in Italia per continuare la sua crescita e trovare nel mondo #F una societaฬ€ e una squadra disponibili a investire e lavorare sul suo indubbio talento.

Ma, nonostante la sua giovane etaฬ€, Iva avraฬ€ responsabilitaฬ€ importanti, da top player, fin dalla prima palla a due, al pari delle sue coetanee Sammartini e Campogrande.

Uff.Stampa Futurosa Trieste