A2 UFFICIALE – Adele Cancelli e Matilde Bianchi firmano con Udine

È cominciata da una settimana la stagione 2023-2024 per le Women Apu LBS Delser Udine! Le ragazze allenate da coach Massimo Riga, alla terza stagione sulla panchina friulana, stanno completando la preparazione in vista del ritiro a Tarvisio.

Un ricco pre-campionato attende le giovani bianconere, che in estate hanno cambiato diversi elementi.

🇮🇹 Oltre alle già annunciate Tamara Shash e Lydie Katshitshi, il mercato ha portato a Udine Adele Maria Cancelli, centro classe 2004 che ha disputato la stagione 2022-2023 con la maglia di Ororosa Basket Bergamo. Cancelli si è resa protagonista con la maglia della Nazionale italiana Under 20 agli Europei di categoria con 5.7 punti e 6 rimbalzi in 14 minuti di media.

Un altro acquisto del mercato bianconero porta il nome di Matilde Bianchi, playmaker classe 2003. Cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia (con la quale ha conquistato il secondo posto alle finali nazionali U19), Bianchi ha giocato per tre stagioni consecutive con Ponzano nel campionato di Serie A2. La collaborazione in essere tra Ponzano e Reyer ha portato la nuova giocatrice bianconera a esordire anche in Serie A1.

Benvenute a Udine Adele e Matilde!

UFF.STAMPA APU UDINE