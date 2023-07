A2 UFFICIALE – Adriana Cutrupi firma con Vigarano

Botto di mercato della Pallacanestro Vigarano. La società del patron Marco Gavioli è felicissima di annunciare la firma di Adriana Cutrupi. Pivot, classe 1996, 186 centimetri di altezza, la neo lunga biancorossa è reduce dalla promozione in Serie A con la canotta di Battipaglia. Nella prima fase della passata stagione ha avuto come compagna di squadra in terra campana l’altra biancorossa Roberta Feoli. Ha chiuso l’annata 2022/2023 con 7,5 punti e 7 rimbalzi a gara, numeri che l’hanno resa una delle giocatrici migliori del torneo di Serie A2. Nella carriera di Cutrupi ci sono le esperienze ad Anagni, Battipaglia, Viterbo (11,5 punti e 12 rimbalzi di media nella stagione 2019/2020), Umbertide, Palermo e Selargius (poco meno di 11 punti e altrettanti rimbalzi nel 2021/2022). Ora, arriva a Vigarano con l’obiettivo di confermarsi una delle protagoniste del prossimo campionato.

“Cutrupi è la giocatrice che più di tutte ho richiesto in assoluto – dice coach Andrea Castelli -, giocatrice di grande esperienza, un ‘cinque’ vero che gioca dentro l’area e ha movimenti vicino a canestro: prende rimbalzi e non solo. È reduce dal successo del campionato con Battipaglia, giocando bene, sarà in assoluto la giocatrice italiana più importante del nostro roster. La società ha operato davvero velocemente per firmarla, credo che sia il colpo della nostra stagione. Adriana non ha bisogno di presentazioni, a lei ci affideremo nei momenti complicati, andando vicino a canestro. È molto brava nell’uso del pick&roll e nei liberi, considerato che subisce tanti falli. Andrà rifornita e ci darà una grande mano, a rimbalzo e non solo. Acquisto importantissimo, certo che, dopo l’annata scorsa a Battipaglia, potrà fare ancora meglio a Vigarano”.

“Sono molto contenta di far parte della Pallacanestro Vigarano, ormai piazza storica della pallacanestro femminile – le parole di Cutrupi -. Sono il tipico numero cinque, quindi mi piace giocare con il contatto e fare il lavoro sporco sotto canestro. Sono una giocatrice che si mette a completa disposizione della squadra, rifiutando a volte anche qualche tiro preferendo fare un assist per un tiro migliore delle mie compagne”.Benvenuta a Vigarano, Adriana!

—

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano