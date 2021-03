A2 UFFICIALE – Agata Dobrowolska approda a Crema

Quel tassello lasciato vuoto ad inizio stagione viene riempito, come era nelle intenzioni, in vista del gran finale di stagione che sicuramente vedrà il Basket Team Crema impegnato ancora una volta nella fase play-off in programma dall’inizio di Maggio. Possiamo considerarlo come la classica ciliegina su una torta già ben assortita? Sarà il tempo a dare ragione alla Società che è ben contenta della scelta fatta. Parliamo dell’arrivo agli ordini di coach Stibiel di una nuova giocatrice che risponde al nome di Agata Dobrowolska, di nazionalità Polacca. Scelta tra le varie opzioni proposte è stata visionate dal DS Mezzadra e da coach, in accordo e con il beneplacito della Dirigenza che ne ha condiviso pienamente sia le motivazioni che le strategie. Un volto nuovo dunque in arrivo ad arricchire la competitività del roster cremasco e che soddisfa pienamente quelle che sono state ritenute le esigenze della squadra. “Può sembrare una forzatura o addirittura un azzardo inserire un nuovo elemento in una squadra che considerando i risultati ottenuti fino ad ora e il cammino fatto tutto meno che deludente o in difficoltà. Ma noi sappiamo bene dei tanti contrattempi che si sono verificati e che continuano ad accompagnarci fin dall’inizio della stagione.”. Il commento del presidente Paolo Manclossi. “Una sorpresa forse per molti ma ritengo che la nostra scelta deve essere contestualizzata alla luce delle difficoltà incontrate in momenti diversi momenti in questi primi mesi e vista soprattutto in prospettiva. Ci aspetta un finale di stagione impegnativo tra incertezze e imprevisti che sono ormai, con sempre più frequenza, all’ordine del giorno”. Per quanto riguarda la trattativa e la sua finalizzazione ci riferisce il DS Marco Mezzadra: ”Siamo sempre stati, come si dice, alla finestra, con l’obbiettivo di trovare un possibile inserimento, funzionale alla squadra e che permettesse al ns coach di allungare le rotazioni. Tutto questo nell’ottica di migliorare la nostra competitività nei prossimi mesi in relazione agli obbiettivi che ci siamo prefissati. Questa ricerca l’abbiamo svolta sia sul mercato Italiano che quello europeo e la scelta è caduta su Agata che riteniamo sia il prospetto giusto. Nazionale, estremamente duttile, praticamente può giocare in tutti i ruoli, da prospetto 2 a posto 5. Sono convinto che possa integrarsi al meglio nel nostro sistema di gioco. Ma non solo. Abbiamo riscontrato il giusto entusiasmo oltre a doti umane e caratteriali che certamente l’aiuteranno permettendo alla nostra nuova giocatrice di inserirsi senza problemi all’interno del nostro gruppo. Colgo l’occasione per ringraziare il suo agente Marco Florio per l’assistenza e la disponibilità dimostrata nel corso della trattativa”. Dell’operazione portata a termine dalla Società non può che essere soddisfatto coach Stibiel al quale è spettata l’ultima parola ed il suo gradimento tecnico: “Agata è una giocatrice duttile, esperta, che ama passare la palla ed è per queste caratteristiche tecniche che l’abbiamo scelta. E se a questo uniamo il fatto che sono sicuro non dovrà faticare ad inserirsi in un gruppo che ho la fortuna di allenare formato oltre che da eccellenti giocatrici soprattutto di ottime persone. Direi che a questo punto il quadro non può che completarsi positivamente. In poche parole considero il suo arrivo un valore aggiunto importante che ci permetterà sicuramente di affrontare con la massima fiducia i prossimi impegni e il futuro con la massima fiducia e tanto entusiasmo”.

