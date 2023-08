By

Ultimo innesto in casa Umbertide. La PFU è infatti lieta di annunciare l’arrivo della giocatrice Agnese Gianangeli, che va così a completare il roster della stagione 2023-24.

Ala, classe 2005 nata in quel di Jesi, Gianangeli dopo diverse stagioni a Porto San Giorgio in B è approdata ad Ancona dove ha disputato il suo primo torneo in A2 chiudendo con 2 punti e 4 rimbalzi a partita nei 12 minuti di media sul parquet.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE