A2 UFFICIALE – Alberto Matassini nuovo coach di Treviso

La Nuova Pallacanestro Treviso è orgogliosa di annunciare la firma di Alberto Matassini quale nuovo head coach per la stagione 2022/2023.

Un vero e proprio colpo per la società trevigiana che si affida a un tecnico reduce dall’esperienza in serie A1 con la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che ha guidato alla promozione due stagioni fa.

“Siamo davvero molto orgogliosi di poter ufficializzare l’arrivo a Treviso di uno dei migliori allenatori in circolazione – le parole del presidente, Marika Possamai – Matassini ci ha impressionato fin dai primi incontri ed è stata la nostra prima scelta per dare continuità alla crescita del progetto tecnico e sportivo che abbiamo intrapreso. Sarà la nostra terza stagione in serie A2 e sappiamo di esserci affidati a un tecnico preparato ed esperto, ma anche a un’ottima persona, aspetto non assolutamente secondario nella nostra scelta. A nome di tutta la società auguriamo buon lavoro ad Alberto”.

LA SCHEDA

Classe 1988 proveniente dalle Marche, Matassini vanta un curriculum molto interessante nonostante la giovane età. Si mette in luce infatti ad Ancona dove nel ruolo di vice allenatore contribuisce alla vittoria del campionato di A3 e il raggiungimento delle Finali Nazionali con il gruppo Under 16 e Under 18.

Si conferma anche a Civitanova Marche prima della chiamata in serie A1 in quel di Battipaglia dove porta la squadra ai playoff. Nella stagione successiva inizia l’avventura in A2 a Udine dove mostra tutte le proprie qualità portando le friulane a dominare in campionato e arrivare in finale di Coppa Italia.

Successivamente ecco la chiamata a San Giovanni Valdarno dove realizza un altro capolavoro portando le toscane alla vittoria del campionato di serie A2 e alla promozione in serie A1. Nell’ultima annata ha sfiorato la salvezza con la stessa Polisportiva Galli.

LE DICHIARAZIONI

“Terminato il campionato di A1 e comunicato alla mia precedente societá di non voler proseguire il rapporto, la dirigenza di Treviso mi ha contattato per raccontarmi questa realtá in crescita e per spiegarmi dei progetti futuri che hanno subito suscitato il mio interesse. La volontà di confermarsi come una stabile e solida realtà di A2 e quella di sviluppare il settore giovanile sono sicuramente due aspetti che hanno rapito la mia attenzione e partendo da questi cercheremo di strutturare il lavoro – le prime parole di Matassini – Treviso è una bellissima cittá, dove si respira pallacanestro e dove il basket rosa deve avere l’ambizione di suscitare l’interesse degli appassionati come succede con la squadra maschile: ecco, questa è la mia e nostra missione ed è molto motivante. Lo faremo partendo da brave persone oltre che brave giocatrici, perchè se c’è una cosa che ho imparato negli anni tra A1 e A2, è che gruppi con valori forti sono più predisposti ad ottenere risultati rispetto a quelli con soli talenti forti”

Ufficio Comunicazione NPT