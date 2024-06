A2 UFFICIALE – Alessia Egwoh alla sua terza stagione all’Alperia Bolzano 

Alessia Egwoh è un centro di 1 metro e 87, classe 1997, dal fisico atletico e possente e dalla mano educata. Arrivata al BCB nella stagione 21/22 per poi trasferirsi a Treviso e quindi rientrare l’anno successivo, dove è riuscita a ritoccare i dati della sua miglior stagione che era stata proprio la sua prima al Basket Club Bolzano.

Alessia Bolzano ti fa bene e la tua crescita è costante di anno in anno.

In queste stagioni in cosa ritieni di essere migliorata maggiormente?

“Quest’anno penso di essermi consolidata sempre di più come giocatrice, sono riuscita ad essere più costante rispetto gli anni scorsi e sono migliorata con la mia attitudine in campo.”

L’asse play pivot non cambia, sotto canestro con te non ci sarà però più Aneta Kotnis che proprio al BCB ha chiuso la sua carriera da professionista.

“Aneta non ci sarà per me è stata un buon punto di riferimento, ma sono felice per lei e le auguro il meglio. Spero di trovare una giocatrice sotto canestro alla sua altezza.”

“Infine vorrei salutare i nostri tifosi BCB, non vedo l’ora di rivedervi al Palamazzali per sostenerci.”

Con questa conferma importante prosegue la costruzione della squadra 2024/25 in un mercato in grande fermento.



ufficio stampa Basket Club Bolzano