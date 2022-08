A2 UFFICIALE – Alessia Egwoh firma con Treviso

Per lei si tratta di un ritorno nella Marca. La Podolife annuncia di aver ingaggiato per la prossima stagione Alessia Egwoh, pivot classe 1997, reduce dall’ultima stagione in serie A2 a Bolzano.

Lunga dotata di un buon tiro dalla distanza e di atletismo, Egwoh rappresenta il tipico lungo moderno nel basket femminile, e andrà a rinforzare il reparto lunghe della squadra orange.

Nonostante la giovane età, Egwoh ha già alle spalle diversi campionati di serie A2 in cui si è sempre distinta per la costanza e la qualità di rendimento: ha iniziato nel 2016/2017 a Orvieto, per poi toccare Bolzano, San Giovanni Valdarno e Ponzano, dove ha potuto conoscere la provincia di Treviso. Nell’ultima stagione è invece stata protagonista e avversaria di NPT con l’altra squadra di Bolzano, dove ha disputato la sua miglior stagione in termini di cifre: 9 punti di media a partita, 53 per cento da due, 6 rimbalzi e un 11 di valutazione.

“Con la firma di Alessia, siamo ormai prossimi alla chiusura del roster – il commento della presidente, Marika Possamai – Inseriamo un’atleta che conosce bene la categoria e che nelle ultime stagioni ha avuto una crescita costante che ci auguriamo possa confermare anche quest’anno a Treviso. Alessia è un lungo moderno ed è stata fin dall’inizio del mercato una delle nostre prime scelte. Benvenuta a Treviso”.

Ufficio Comunicazione NPT