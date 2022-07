A2 UFFICIALE – Alessia Franciolini rinnova con Matelica

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare la conferma della giocatrice Alessia Franciolini per il prossimo campionato di serie A2 femminile di basket.

Per lei si tratterà della sesta stagione consecutiva in maglia biancoblù, con cui ha conquistato sia la promozione in serie B nel 2017/18, sia la promozione in A2 nel 2020/21, infine la salvezza ottenuta nel campionato scorso – il primo della sua carriera in A2 – quando individualmente ha fatto registrare 1,6 punti e 3,9 rimbalzi a partita.

Fabrianese, cresciuta cestisticamente a Gualdo Tadino per poi approdare nel 2017 alla Thunder allora militante in serie C, Alessia Franciolini è un pivot di 190 centimetri, classe 1997.

«Alessia ha avuto una crescita notevole durante la scorsa stagione mettendo sempre grande impegno e disponibilità – dice di lei il coach Orazio Cutugno. – Siamo molto contenti di poter contare ancora sulla sua grinta e la sua presenza vicino a canestro».

«Sono soddisfatta di come è andata la scorsa stagione in cui abbiamo centrato l’obiettivo prefissato della salvezza – sono le parole di Alessia Franciolini. – Nel prossimo campionato cercheremo di fare qualcosina in più, puntando a raggiungere quei playoff che ci sono sfuggiti per un soffio. Perciò sono felice di continuare a fare parte di questo percorso e di questa bella squadra che si sta formando».

Uff.Stampa Thunder Matelica