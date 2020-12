A2 UFFICIALE – Alice Cappellotto nuova giocatrice Faenza

E-Work Faenza Basket Project è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per l’ingaggio in doppio utilizzo con BSL San Lazzaro di Alice Cappellotto.

Nata a Imola il 10/08/2005, cresciuta nelle giovanili di BSL, Alice è una guardia di 170cm e vestirà la maglia numero 19.

Nella stagione 2018-19 ha esordito in un campionato senior con la squadra bolognese, giocando molti minuti da protagonista nella formazione guidata da coach Dalè. Nel dicembre 2018 inoltre è stata convocata per il raduno di Pesaro della nazionale under 15. Infine Alice è figlia d’arte. La madre Alessandra Graldi ha vestito la maglia di Faenza nella stagioni 1997/98 e 1998/99. La società ringrazia BSL San Lazzaro e il responsabile del settore femminile Paolo Dalè per la disponibilità dimostrata. Alice si allenerà e potrà essere a disposizione di coach Sguaizer fino a quando la Serie B femminile non riprenderà.

A nome di tutta la società e di tutta la città,

Benvenuta Alice.

Uff.Stampa E-Work Faenza Basket