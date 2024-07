A2 UFFICIALE – Alice Peserico ancora con la Velcofin Interlocks Vicenza

Non solo nuovi innesti nell’estate della storica società vicentina che infatti è lieta di annunciare il rinnovo di Alice Peserìco, guardia-ala classe 2002, che ad agosto inizierà la terza stagione con la casacca biancorossa. Una gradita conferma, per una ragazza che in questo biennio nella sua città è cresciuta tantissimo, rivelandosi molto utile alla causa di VelcoFin Interlocks.

Originaria di Vicenza, Alice infatti vi è tornata nel 2022, dopo alcune stagioni a San Martino di Lupari. In questi due anni, “Pese” si è rivelata grande agonista, duttile in campo e capace di ricoprire diversi ruoli. Le sue statistiche sono cresciute notevolmente dal primo al secondo anno, mettendo in luce la sua crescita.



“A inizio giugno mi era stato chiesto di rimanere e ho subito abbracciato il progetto” dice Alice, che in questa pausa estiva si sta dividendo tra i tornei di 3vs3 e gli esami di ingegneria biomedica “Mi era stato detto che ci sarebbero stati innesti di spessore, con l’auspicio di fare una stagione di livello più alto dell’anno scorso. In questi due anni comunque siamo sempre riuscite ad ottenere la salvezza e lottare per le posizioni di classifica nella metà bassa non è facile. Vorremmo fare una stagione diversa, cercando di arrivare a giocarci i playoffs e penso che potremo fare qualcosa in più rispetto alle passate stagioni. Delle nuove arrivate conosco solo Giulia Cecili, che ho incontrato quando era a Marghera, le altre le conosco di nome ma avrò modo di legare con loro. Non vedo l’ora di cominciare”.

L’auspicio è che la crescita avuta in questi due anni prosegua anche nella prossima stagione, in cui la vicentina saprà sicuramente ritagliarsi ancora spazi importanti e potrà ulteriormente progredire tecnicamente. Ad Alice auguriamo quindi una felice continuazione.

