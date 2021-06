La società è lieta di comunicare che Alice Pizzolato proseguirà la sua avventura in biancorosso anche per la stagione 2021/2022. Alice, ormai presenza fissa nel roster di MantovAgricoltura da moltissime stagioni e a pieno titolo una delle veterane della società mantovana, ricoprirà inoltre un ruolo fondamentale per la sua squadra: dalla prossima stagione, infatti, prenderà il testimone di Capitano lasciatole da Simona Antonelli.

Dopo una stagione giocata a porte chiuse e di alti e bassi anche a causa della situazione epidemiologica, per la guardia biancorossa di origini vicentine c’è già una gran voglia di tornare a mangiare il campo: “Non vedo già l’ora di iniziare ed i presupposti sono già super positivi. Da come ho percepito il cuore della squadra, persone stupende, rimarrà anche per questa stagione. L’adrenalina è già a mille ed io sono la prima a volermi rendere disponibile per far sì che sia un anno sereno e, perché no, un anno in cui si raggiungeranno dei risultati.” Il grande assente della stagione appena conclusa è stato il pubblico e tra i desideri della Capitana c’è proprio quello di riavere il proprio sesto uomo al fianco: “Ovviamente mi auguro che finalmente ci potranno essere i tifosi alle nostre partite: nella scorsa annata ci sono mancati moltissimo e li aspettiamo. Non nego che anche per questo non vedo l’ora di ricominciare a pieno regime e con la carica della loro presenza come surplus alla già fortissima voglia di giocare.”



Infine, il ruolo di Capitano della squadra è una grossa responsabilità che Alice si sente di accogliere a braccia aperte e piena di emozione con uno sguardo anche verso il futuro: “È una grossa responsabilità dato che il testimone mi è stato passato da Simona Antonelli, una persona molto speciale per me e di grandissimo spessore per la società, per cui ha fatto tantissimo. Per me è un grandissimo onore e sono già emozionata a pensare che indosserò la fascia. Spero di meritarlo e di portare alla squadra lo stesso apporto che Simona, precedentemente, ha portato a noi: mi piacerebbe prendere la sua eredità e proseguire il percorso spettacolare che è stato avviato.”

Uff.Stampa MantovAgricoltura