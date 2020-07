A2 UFFICIALE – Allegra Botteghi vestirà la maglia Nico Basket

La Società è lieta di comunica un altro importantissimo ingaggio messo a segno in questi giorni, quello con Allegra Botteghi. Siamo tutti molto felici di essere riusciti a portare Allegra nel nostro roster e crediamo possa fare un ottimo lavoro e portare grande carica.

Le parole del DG Zazzaroni su questo nuovo arrivo: “È una giocatrice che abbina un fisico tosto a una tecnica individuale di altissimo livello. Guardia capace di trovare la via del canestro in ogni maniera, ha mani educate che oltre a consentire bottini importanti in termine di punti, ne fa anche una ottima passatrice.

Arriva in un sistema che valorizzerà queste caratteristiche. Sicuramente farà divertire il pubblico alternando tutta la gamma di tiro…arresti di potenza e tiri dalla lunga distanza.

Ha scelto Nico rinunciando a offerte europee segnale questo di una grande determinazione. Sono molto felice del suo arrivo, nello scacchiere di coach Andreoli un bomber di razza!!”

–

Uff stampa Nico Basket Femminile