A2 UFFICIALE – Alperia Bolzano conferma Elena Vella e Giorgia Assentato

Il roster dell’Alperia Bolzano prende sempre più forma e alle riconferme dei due capisaldi biancorossi, Daniela Servillo e Safy Fall, si aggiungono quelle di Elena Vella e Giorgia Assentato.

Entrambe pronte ad affrontare la seconda stagione consecutiva con il Basket Club Bolzano.

Elena, per il secondo anno vestirai la maglia del BCB.

Come è andata la tua prima esperienza nella società più lontana dalla tua Erice? Lato positivo e negativo di Bolzano?

La mia prima esperienza a Bolzano è stata molto soddisfacente, soprattutto dal punto di vista di crescita personale.

”Il lato positivo è che mi sento a casa, lato negativo è che la vita costa un po’ troppo”.

Tu che arrivi dalla Sicilia cosa pensi dei tifosi bolzanini? “I tifosi Bolzanini sono dei grandi sudtirolesi, le birre offerte a fine partita non hanno prezzo.

L’altra riconferma è come accennato Giorgia Assentato.

Giorgia, rimani a Bolzano anche per la prossima stagione, cosa cambierà secondo te rispetto a quella appena trascorsa?

“Ciao, sì innanzitutto felice di passare un altro anno insieme a voi, alla società, e a tutto lo staff!! Sicuramente aver già una stagione alle spalle passata insieme potrà essere un punto a favore per la prossima. Tra coach e noi ragazze c’è stato modo di conoscerci e questo ci aiuterà ad essere squadra sia dentro che fuori dal campo.

Come si suol dire, sbagliando s’impara, perciò per la prossima stagione c’impegneremo al massimo per raggiungere i nostri obiettivi, con la massima serenità.”

Propositi per il prossimo campionato?

“Il mio proposito per il prossimo anno è proprio questo, lavorare al meglio con determinazione e con tanta voglia di far bene, per dare il mio forte contributo alla squadra.”

Grazie ragazze vi aspettiamo sul parquet del PalaMazzali!

ufficio stampa Basket Club Bolzano