A2 UFFICIALE – Alperia Bolzano firma Lucia Missanelli

Lucia Missanelli, guardia/ala piccola di 182 cm, è nata a Ferrara nel 1998 e nella sua città ha iniziato a giocare a basket fino ad arrivare da quindicenne in prima squadra in A2.

Durante le annate di giovanili ha fatto parte del giro delle nazionali U18 e U20 oltre ad essere stata tra le protagoniste di una finale scudetto U20.

È laureata in scienze motorie e ha giocato per tre stagioni nella San Giovanni Valdarno, per poi passare alla Delser Udine, dove è stata avversaria del Basket Club Bolzano, per poi ritornare nell’ultima stagione ancora in Toscana, ma questa volta in A1, dove però nell’ultimo scontro playout il Valdarno ha avuto la peggio contro Moncalieri retrocedendo.



Nel BCB troverà la sua ex compagna di squadra Licia Schwienbacher.

Lucia, dopo averti conosciuta da avversaria nella stagione 2021/22 ora arrivi a Bolzano per giocare nel BCB. Cosa ti ha convinto a scegliere Bolzano?

“Ho scelto Bolzano perché è una realtà che mi piace, una società dove si lavora bene e seriamente, con obbiettivi ma senza pressioni”.

Conosci bene il campionato di A2 e nell’ultima stagione hai giocato in A1 quali sono le differenze a livello personale?

“Conosco bene questo campionato nonostante la suddivisione dei gironi quest’anno sia cambiata e la differenza con l’A1 penso sia più di tutto la fisicità e il fattore “straniere”.

Da questa stagione mi aspetto grandi cose, lavorando bene in palestra e insieme penso saremo in grado di toglierci tante belle soddisfazioni sia personali che di squadra”



Vuoi anticipare al tuo nuovo pubblico che tipo di giocatrice sei e cosa prediligi in campo? “Sono una giocatrice molto dinamica, a cui piace attaccare il ferro e giocare in velocità”



ufficio stampa Basket Club Bolzano