A2 UFFICIALE – Alpo annuncia la firma di Zuzanna Sklepowicz 

E’ Zuzanna Sklepowicz la nuova straniera dell’Alpo Basket: nazionale polacca, point guard di 173 centimetri, nata a Wroclaw il 20 dicembre 1996, sarà la terza straniera della storia della società veronese. La neo biancoblu proviene dall’AZS-UMCS Lublin, Polonia, serie A, dove ha giocato gli ultimi tre campionati. Vanta inoltre un’esperienza in Spagna, al Sedis Básquet nella stagione 2018/2019; in precedenza ha vestito in patria le maglie del Ślęza Wrocław (la squadra della sua città) e del SMS PZKosz Lomianki. Vanta 15 presenze con la Nazionale maggiore polacca, dopo aver far parte delle nazionali giovanili U16, U18 e U20.

“Sono una giocatrice che ama far giocare la squadra – racconta “Zuzia” – Mi piace andare al tiro, come pure mettere le mie compagne in condizione di tiro, mentre in difesa so mettere pressione sulla palla ed essere aggressiva”.

Come è arrivato il tuo contatto con l’Alpo Badket? “Ho parlato con il mio agente e ci siamo detti che l’Italia sarebbe il miglior posto per me: mi è piaciuta l’idea e ho detto subito sì quando l’Alpo mi ha contattato. So cosa si aspettano da me e sono pronta: Verona è una bella città e sono sicura che starò bene lì”.

Che esperienza sarà per te quella italiana? “Sono molto emozionata e non vedo l’ora di iniziare la pre-season. Sono già stata in Italia in vacanza, mi piace la vostra cultura e il vostro cibo: credo pertanto che per me sarà un’esperienza fantastica”.

Non sarà la prima avventura per te all’estero: “No, sarà la seconda volta che gioco fuori dal mio paese: nel 2018/19 ho giocato a in Spagna, al Sedis Básquet. Ho un ricordo bellissimo di quella stagione e mi auguro che l’esperienza ad Alpo sia altrettanto bella”.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99